Una familia del distrito del Rímac vivió momentos de terror luego de que un explosivo fuera detonado frente a su vivienda durante la madrugada, causando daños materiales, aunque sin dejar personas heridas, según informó América Noticias.

El atentado se registró cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta por la avenida Morro Solar. Las cámaras de seguridad de la zona captaron todo el desplazamiento de los sujetos y el momento exacto del ataque.

Así ocurrió el atentado

En las imágenes se observa cómo el copiloto desciende del vehículo, enciende el artefacto explosivo y lo coloca frente a la puerta principal de la vivienda. Segundos después, ambos sujetos huyen del lugar y el estallido se produce violentamente, despertando a los vecinos y generando alarma en toda la cuadra.

La explosión rompió los vidrios del inmueble y generó una densa nube de humo. “La casa se llenó de humo, estaba oscuro pero había luz. Fue muy penoso que esto ocurra”, declaró uno de los integrantes de la familia, quien logró evacuar a sus parientes hacia la parte posterior del predio.

Familia niega amenazas previas

Los afectados señalaron que no tienen enemigos ni han recibido amenazas, por lo que el ataque los tomó completamente por sorpresa. “Nos ha dejado impactados porque no tenemos amenazas, no hay llamadas pendientes ni conflictos con alguien”, indicó uno de los agraviados.

Inicialmente, los moradores pensaron que se trataba de una explosión accidental, pero las imágenes de video confirmaron que el artefacto fue colocado de manera intencional.

Intervención policial e investigación

Tras el atentado, se alertó a la Policía Nacional del Perú. Agentes de la comisaría El Manzano, junto con personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), llegaron al lugar para evaluar los daños y recolectar evidencias.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Rímac, que ya analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Hipótesis: posible error de objetivo

La familia considera que el ataque podría no haber estado dirigido a ellos. “Si te extorsionan, te tiran un papel o te hacen un disparo. Aquí solo fue una explosión. Parece que reventó en el aire o cayó en la grada”, comentó la víctima.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan recopilando información para determinar si el atentado guarda relación con otros casos similares en la zona.

