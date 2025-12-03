Un incendio se registró la madrugada de este miércoles 3 de diciembre en el distrito de Ate que ha dejado 18 buses totalmente calcinados dentro de una cochera particular ubicada en la avenida Húsares de Junín. La emergencia fue reportada minutos después de las 2:00 a.m. .

Según la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 15 unidades acudieron a atender el siniestro, que se extendió rápidamente entre los vehículos estacionados.

Los buses afectados pertenecen a tres empresas de transporte: Etmimsa (15 unidades), Nassac (1) y Angamos (1), de acuerdo con fuentes policiales citadas por RPP.

Incendio fue controlado sin dejar heridos

Carlos Malpica, jefe departamental de Lima Este del Cuerpo de Bomberos, informó que el incendio ya fue controlado y que no se registraron heridos ni víctimas mortales. Explicó que el personal se encontraba en la fase final de la emergencia.

“Actualmente, ya no hay fuego activo y solo estamos procediendo a ubicar los tanques de combustible de los buses para enfriarlos. Lo bueno es que no ha habido daños colindantes, ni afectación de población ni bomberos heridos”, declaró a RPP.

Transportistas reportan pérdidas totales

Conductores y trabajadores de la empresa Etmimsa, la más afectada por el siniestro, expresaron su preocupación por las pérdidas sufridas.

“Hemos perdido todo, no tenemos nada para trabajar. Nos hemos quedado sin trabajo, sin herramienta de trabajo, con deudas en el banco”, lamentó uno de los transportistas.

Hasta el momento, los trabajadores aseguraron que no han recibido amenazas previas que permitan asociar el hecho con extorsionadores. Sin embargo, dicha versión deberá ser corroborada por las investigaciones.

PNP investiga el origen del siniestro

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del incendio. No se ha descartado ninguna hipótesis.

Fuentes policiales indicaron que, además de las unidades afectadas, en la cochera siniestrada habría vehículos de otra empresa, información que aún se encuentra en verificación.

