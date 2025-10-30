El asesor parlamentario Edward Rengifo Pezo se pronunció tras la difusión de una fotografía en la que aparece cortándole las uñas a la congresista Lucinda Vásquez, acción que generó polémica en redes sociales y cuestionamientos sobre el uso del horario laboral en el Congreso.
En entrevista con RPP, Rengifo defendió su accionar y afirmó que su intención fue ayudar a la parlamentaria debido a su complicado estado de salud.
“Son totalmente falsas las acusaciones. Pero antes de eso quiero explicar el tema humanitario. ¿Qué acción tomaría si usted viera a una persona que está cojeando o con molestias? Uno, por empatía, por humanidad, se acerca y pregunta qué tiene”, sostuvo.
Asegura que actuó por empatía y no por obligación
El asesor insistió en que la escena fue un acto espontáneo y solidario, no una tarea relacionada con sus funciones en el despacho congresal. Según relató, la congresista presentaba dolencias físicas y necesitaba apoyo para realizar actividades básicas.
Rengifo remarcó que no buscó ningún beneficio personal y que lamenta la interpretación errónea de su gesto.
Contexto del caso
La imagen fue difundida días atrás en redes sociales, donde usuarios y medios cuestionaron la ética profesional del funcionario y la falta de límites en el entorno del Congreso de la República.
