Con el objetivo de transformar el sistema de salud y responder al clamor de miles de ciudadanos, el gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, anunció una intervención integral y la reestructuración completa de la Red Integrada de Salud (RIS) Otuzco.

“Se tiene que reestructurar la RIS Otuzco”, enfatizó Florián, tras evaluar de cerca el funcionamiento administrativo y la calidad de los servicios que se brindan a los usuarios.

​La reestructuración no será solo de forma, sino de fondo. El gerente regional anunció que se implementarán cambios drásticos en las áreas administrativas de la RIS. El objetivo es remover los cuellos de botella burocráticos que retrasan la llegada de medicamentos, insumos y mantenimiento de equipos.

​“La salud del pueblo no puede esperar por trámites lentos ni gestiones ineficientes. Vamos a reorganizar los cuadros administrativos con profesionales idóneos y comprometidos con el servicio público”, aseguró.

​El plan de intervención prioriza de manera inmediata al Hospital Provincial Elpidio Berovides Pérez, el principal centro de referencia médica de la provincia. Florián detalló que se ejecutarán mejoras de impacto en la atención directa al paciente, enfocadas en reducción de tiempos de espera donde se optimicen sistema de citas y triaje para evitar largas colas.

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