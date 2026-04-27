En el marco de la iniciativa nacional Museos Abiertos, el Museo de Sitio Chan Chan invita a la ciudadanía a participar en una jornada cultural gratuita que se realizará este domingo 3 de mayo, con una programación que incluye más de diez actividades.
Desde las 10:00 a. m., el público podrá disfrutar de un variado programa que integra actividades cívicas, talleres educativos, presentaciones artísticas y ferias culturales, con el objetivo de fortalecer la identidad, promover la inclusión y difundir el valor del patrimonio de la cultura Chimú.
A lo largo del día, se desarrollarán juegos tradicionales, talleres de pintado de iconografía Chimú y dinámicas lúdicas como la “Ruleta gana cultura” y el juego “PatriActívate”, orientados a reforzar el conocimiento del legado cultural de Chan Chan.
Asimismo, se presentarán diversas expresiones artísticas, entre ellas teatro de títeres, danza, música y canto, a cargo de agrupaciones locales y estudiantes universitarios. Destaca la presentación del libro “Retrato de una Escritora Especial”, de Luna Clarysel Vela Méndez, quien compartirá un testimonio que integra literatura, memoria e inclusión, acompañado de una presentación de marinera junto a su pareja de baile.
De manera paralela, se instalará una feria gastronómica organizada en coordinación con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de La Libertad y la Asociación de Restaurantes y Aliados (ARAL), con la participación de la provincia de Julcán, que presentará su oferta culinaria, artesanal y turística. Además, el público podrá recorrer la feria artesanal Chimú, con productos elaborados por artesanos locales.
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