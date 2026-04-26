La Cámara de Comercio de La Libertad inició trabajos de limpieza y recuperación de la Vía de Evitamiento de Trujillo, uno de los principales accesos a la ciudad, como parte de una intervención orientada a mejorar la imagen urbana y reducir riesgos sanitarios derivados de la acumulación de residuos sólidos.
Las labores se realizan de manera articulada con la municipalidad de Huanchaco y la Dirección Desconcentrada de Cultura, y cuentan con el respaldo de actores del sector privado, que han sumado recursos logísticos y maquinaria pesada para agilizar los trabajos.
De acuerdo con lo informado por el gremio empresarial, el plan de trabajo contempla la limpieza de aproximadamente 4,4 kilómetros lineales en un plazo estimado de dos semanas, permitiendo recuperar espacios que presentaban un significativo nivel de acumulación de basura y escombros.
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