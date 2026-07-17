Las obras de defensa ribereñas del río Chicama están paralizadas desde hace varios meses y existe un evidente temor de que las lluvias de magnitud que se desaten como consecuencia del fenómeno El Niño provoquen desbordes e inundaciones que afecten viviendas y el sector agrícola.

Ante ello, ayer técnicos del Gobierno Regional (GORE) La Libertad encabezados por el gerente general, Rogger Ruiz Díaz, recorrieron junto a los alcaldes de la provincia de Ascope varios de los 47 puntos críticos que se han detectado en el río Chicama.

VAN A ACTUAR

Debido a la alta vulnerabilidad constatada, se decidió no esperar más al Ejecutivo y empezar a realizar intervenciones mediante colocación de diques y descolmatación del cauce.

En este punto es importante recordar que en marzo de este año, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), unidad ejecutora de la obra de prevención, resolvió el contrato con la empresa OHLA encargado de ejecutar intervenciones en los ríos Chicama, debido a la omisión de información durante el proceso del proyecto.

Desde entonces los trabajos se paralizaron y no se ha podido concretar un nuevo proceso internacional para ejecutar el saldo de obra pendiente, ya que OHLA acudió a un arbitraje.

PREOCUPACIÓN

María del Rosario Cortijo Izquierdo, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ascope, mencionó que hay una profunda preocupación por el abandono de la obra, pues de por sí el río Chicama tiene un comportamiento impredecible, pero con el fenómeno El Niño la situación se agrava.

“Los daños que causa cada vez que hay un desborde son grandes. Nosotros como gobiernos locales no tenemos los recursos para sustentar los trabajos. La intervención de OHLA no garantiza ningún refuerzo; al contrario, estamos desprotegidos”, resaltó.

Mencionó que las juntas de regantes también están alarmadas, pues temen que sus canales y drenes se vean afectados ante una crecida del caudal del río Chicama.

En tanto, Edilberto Bada Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, insistió en resaltar que no cuenta con capacidad económica para ejecutar el tipo de obras que hay que ejecutar en el río Chicama y advirtió que si no se actúa en este momento lo que podría suceder es una “catástrofe”.

INTERVENCIÓN

En esa línea, Roggerr Ruiz manifestó que el GORE La Libertad ha tomado la decisión de liderar el trabajo de prevención en todo este sector y como primera medida los alcaldes tendrán que elaborar fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para que la Región contrate maquinaria y se empiece a colocar diques y se realice descolmatación en cada uno de los puntos críticos que merecen intervención de urgencia.

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del GORE La Libertad, explicó que ejecutarán trabajos mínimos de urgencia, ya que este proyecto cuenta con un presupuesto para una obra definitiva.

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