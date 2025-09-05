Autoridades políticas y un dirigente vecinal de la región La Libertad dijeron estar de acuerdo con la decisión del Congreso de la República de dar luz verde a la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal. Coincidieron en señalar que el Ejecutivo debería implementar este dictamen en el sistema judicial para su inmediata aplicación.

De tal manera que aquellas personas que cometan delitos graves y generen pánico y terror en la población haciendo uso de explosivos y armas militares de forma reiterada sean sancionadas con 35 años de prisión y en casos agravados hasta con cadena perpetua.

Además, los delincuentes que cometan los delitos de secuestro, sicariato, homicidio calificado y robo agravado podrían ser internados de por vida en una cárcel.

ES LO JUSTO

El alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir (MDEP), Juan Carranza Ventura, dijo que lo que sucede actualmente en Trujillo con el accionar de las organizaciones criminales es “terrorismo urbano” y mencionó como un ejemplo de ello lo ocurrido el pasado 14 de agosto, cuando delincuentes dinamitaron un edificio en la av. Perú y dejaron a cinco personas heridas y más de 100 viviendas afectadas.

“La violencia, el pánico, el terror es tremendo. Me parece muy bien esta iniciativa legislativa, porque se trata de leyes y normas que sí castigarán de manera veraz y objetiva a estos delitos graves como extorsión y secuestro. Yo me saco el sombrero por esta decisión del Congreso”, dijo el burgomaestre.

QUE NO SALGAN

En tanto, la consejera regional por la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto, también se mostró de acuerdo con la decisión del Congreso de la República, pues considera que el delito de extorsión en su ciudad es imparable. “A todos los que capturan por extorsión deben encerrarlos sin opción a salir, porque ahora los atrapan y días después ya están otra vez en las calles. Ahora nadie puede vivir tranquilo, estamos en una psicosis terrible; incluso, nosotros como autoridades no estamos libres de nada”, enfatizó.

Por su parte, Lorena Carranza Blas, presidenta del Consejo Regional de La Libertad, quien ha sido víctima de extorsión, comentó que endurecer las penas puede tener un efecto disuasivo en los criminales, pero pidió que estas medidas vayan acompañadas con estrategias integrales donde todos los operadores de justicia estén fortalecidos y trabajen de manera articulada. “Creo que es una herramienta legal necesaria. Se tiene que aplicar con firmeza”, señaló.

APOYA

Gerardo Reyes Torres, alcalde vecinal del territorio 28 Mampuesto y presidente de la Asociación de Alcaldes Vecinales de Trujillo, saludó la decisión del Congreso de la República que busca endurecer las penas a los criminales.

“Hay que ser duros. La delincuencia ya no respeta ni a niños y ancianos. Cuando salimos de nuestras casas no sabemos si vamos a regresar con bien y así no se puede vivir”, manifestó el dirigente.

Reyes hizo hincapié en el hecho de que estas medidas deben aplicarse a los malos policías que delinquen.

En este punto cabe indicar que los agravantes que elevan la sanción de los delitos a cadena perpetua son uso de armamento militar, participación de menores de edad, los actos de extrema crueldad y ataques a funcionarios públicos. También la participación de miembros de la Policía o Fuerzas Armadas en actividad o retirados.