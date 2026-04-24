Los emprendedores y comerciantes de Trujillo proyectan una campaña positiva por el Día de la Madre, con expectativas de dinamizar el comercio local y generar empleo temporal en diversos rubros. Desde el sector hotelero y gastronómico, el presidente de Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHORA) La Libertad, Timoteo Maza Montalván, señaló que el movimiento económico ya muestra señales de crecimiento en lo que va del año, lo que fortalece el optimismo de cara a una de las fechas comerciales más importantes.
“Calculamos un porcentaje aproximado del 10% si comparamos los tres meses del año 2025 con este año, y uno de los eventos que nos ha generado ingresos adicionales es el festival de la marinera que se llevó a cabo el 22 del mes de febrero; también la Semana Santa ha sido un poco mejor que la del año pasado y ello ha generado más ingresos para los restaurantes y hoteles”, indicó Maza Montalván, resaltando el impacto de las actividades culturales y turísticas en la economía regional.
El dirigente gremial destacó además la importancia de impulsar espacios comerciales que permitan a los emprendedores reactivar sus negocios.
“Esta es la primera edición de este año, la Feria Gastronómica Trujillo Tradición, y estaremos acompañando a la feria de liquidación de productos de diferentes emprendedores que tienen sus inventarios muertos, a ellos se les da la posibilidad de que conviertan esos inventarios en efectivo y puedan seguir invirtiendo en otros productos y darle liquidez”, añadió.
Finalmente, Maza Montalván mencionó que estas iniciativas requieren el respaldo de la Municipalidad Provincial de Trujillo para garantizar su sostenibilidad y alcance. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la articulación entre el sector público y privado, con el objetivo de consolidar eventos y ferias que impulsen el desarrollo económico local, especialmente en campañas clave como el Día de la Madre.
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