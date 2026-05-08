La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Libertad sostuvo una serie de reuniones de coordinación con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas para reforzar las acciones de seguridad durante el proceso de las elecciones primarias que se celebrarán este mes.
Uno de los acuerdos que se tomó es establecer presencia policial permanente en el local de votación, ubicado en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo (Cidunt).
Además, agentes militares resguardarán las 20 mesas de sufragio habilitadas, así como garantizar la seguridad del personal y del material electoral en el local de votación.
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