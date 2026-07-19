El último viernes, la Plataforma Regional de Defensa Civil de La Libertad sesionó de urgencia y llegó a una serie de acuerdos que han quedado plasmados en un plan de trabajo, cuyo objetivo es reducir lo más que se pueda los efectos del fenómeno El Niño que, según especialistas, será de gran intensidad.

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Una de las primeras medidas planteadas es que los alcaldes provinciales y distritales realicen un inventario de la maquinaria, operarios y combustible disponibles para tener un diagnóstico real de la situación en cada jurisdicción.

PRIORIZAR

Un segundo acuerdo fue que representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Defensa Civil y alcaldes identifiquen de manera exacta los puntos críticos en cada una de las provincias.

Una vez obtenida esa información, el martes 21 de julio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizará un taller virtual con los equipos técnicos y autoridades ediles para validar o agregar los puntos críticos a la plataforma digital que se ha creado exclusivamente para la atención de la emergencia.

Otro punto importante que se abordó en la reunión fue dejar en claro que las municipalidades tienen la facultad de hacer modificaciones presupuestales para atender la emergencia y reforzar su capacidad de respuesta. Esto, debido a que el Ejecutivo decretó el estado de emergencia por lluvias. Ahora bien, cuando las obras salgan del alcance logístico y económico de los gobiernos locales, será el GORE La Libertad el que pueda entrar a complementar.

Por eso es determinante que se manejen datos y cifras exactas para saber qué es lo que pueden hacer y hasta dónde.

NUEVA SESIÓN

Obtenida esta importante información se convocará de inmediato a una nueva reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil de La Libertad, para poder ordenar las intervenciones de acuerdo a una atención prioritaria.

“Aquí, lo más importante es la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Defensa Civil no solo es tarea del gobierno regional, sino del conjunto de actores involucrados que deben contribuir para lograr el objetivo de reducir lo más que se pueda los efectos del fenómeno El Niño”, manifestó la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel.

Los representantes de la ANIN también tuvieron su oportunidad de exponer su situación e informaron que el proyecto integral de la protección del río Chicama está suspendido desde agosto de 2025. Además, el contrato con la empresa OHLA, encargada de ejecutar intervenciones, se resolvió a inicios de este año y ahora está en arbitraje.

No obstante, es la ANIN la que debe autorizar el trabajo de defensa ribereña y colocación de diques que haría el GORE La Libertad. Esto para evitar problemas legales. Son 47 puntos críticos que hay que atender.

En su último informe, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) indicó que el evento climático podría expandirse hasta abril de 2027.

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