La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Chao, Juan Carlos Soles Carbajal, y el representante de la empresa contratista Consorcio JANACA, Cosme Orbegoso Quispe.

VER MÁS: Cambian al jefe de la Región Policial La Libertad

En consecuencia, el Poder Judicial confirmó los 18 meses de prisión preventiva que dictó contra ambos imputados el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la segunda quincena de enero de este año.

La medida también recayó contra Juan Carlos Benites Puma, exgerente de Infraestructura de la comuna viruñera.

IMPUTACIONES

En diálogo con este Diario, el fiscal a cargo del caso, Henry Rufino Alzamora, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, saludó la decisión tomada por los magistrados y señaló que esta confirma que “hay graves y fundados elementos de convicción de que existe una prognosis de pena superior a los cinco años y, sobre todo, peligro procesal [riesgo de fuga y de obstaculización]”.

De acuerdo con el letrado, los imputados son procesados por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho pasivo propio. “Estamos hablando de entre seis y siete año por delito. Como son delitos independientes, estos se suman y estaríamos hablando de unos 14 años de prisión que se estarían pidiendo en su debido momento”, señaló.

Según la hipótesis fiscal, se habría direccionado la buena pro y la ejecución de los trabajos de mejoramiento de la I.E. 82210 Karina Violeta Damián Alayo, en favor del Consorcio JANACA, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de S/ 5,544,385.

A ello se sumaría la presunta solicitud de dádivas por un monto que sumaría los 200 mil soles.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad