Diversos factores han originado que actualmente el sector transporte en Trujillo enfrente una crisis que está lejos de solucionarse. José Villanueva Ortiz, dirigente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (ASTRALL), reveló ayer que debería renovarse el 100% de los microbuses que brindan el servicio de transporte público, debido a que han pasado su vida útil en menos tiempo de que el fabricante lo indicó en el momento de la venta.

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El representante de los transportistas señaló que una de las razones del por qué las unidades se deterioran con más rapidez en Trujillo es el pésimo estado de la red vial. Indicó que, probablemente, por ese motivo el último martes un microbús de la empresa California Express perdió dos neumáticos cuando se desplazaba por la intersección de la avenida América Sur con el sector La Hermelinda, en Trujillo.

Los asustados pasajeros descendieron rápidamente del vehículo por temor a que se produjera un accidente de mayor gravedad. Afortunadamente no se reportaron heridos.

OTRA REALIDAD

“Los fabricantes de los vehículos entregan un manual del tiempo en el que se tiene que hacer el mantenimiento de cada una de las partes de la unidad. Puede ser cada seis meses o cada año, pero ese cálculo lo hacen basándose en una realidad de estructura vial completamente diferente a la nuestra como lo es Trujillo o Florencia de Mora, donde las pistas están destrozadas”, manifestó.

En ese sentido, comentó que cada conductor realiza el mantenimiento de su unidad de forma antitécnica, pues si el manual indica que se tiene que revisar el vehículo cada 100 mil kilómetros, acá se hace mucho antes, pues los desperfectos se presentan con anterioridad. “No es una responsabilidad netamente nuestra, pues también le compete a la municipalidad por tener esa calidad de pistas que no nos merecemos”, alegó.

José Villanueva también precisó que a los palieres y resortes de los vehículos se les tiene que dar mantenimiento cada año, pero en Trujillo están obligados a hacerlo cada seis meses. “Ese trabajo cuesta más de S/ 600 y lo hacemos. Tal vez a uno de los propietarios de vehículos se le pasó porque no tuvo dinero, pero lo que ha ocurrido con ese microbús no es para alarmarse y que se culpe al transportista. A nosotros se nos ha incrementado el costo para tener el vehículo en circulación y lo asumimos”, resaltó.

IMPORTANTE

El dirigente mencionó que el tiempo estimado para que un vehículo que hace servicio público permanezca en condiciones óptimas es no mayor a 12 años. “Pero acá (Trujillo) la mayoría de microbuses tienen más de 20 años. Los ingresos que tiene cada propietario no alcanzan para comprar una nueva unidad.

Correo trató de obtener la versión del gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Carlos Cipriano, para consultarle sobre los rangos de antigüedad de las unidades de las 10 empresas operadoras de microbuses, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

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