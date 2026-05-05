Vecinos alertaron al personal de serenazgo de Trujillo que sospechoso ingresó al pasaje Moscú.
Vecinos alertaron al personal de serenazgo de Trujillo que sospechoso ingresó al pasaje Moscú.

Agentes de serenazgo de Trujillo atraparon la tarde del último lunes a un joven que habría sustraído dos celulares a una ciudadana cuando se encontraba por la intersección de la avenida Jesús de Nazareth y el pasaje Moscú, en la urbanización San Nicolás.

La rápida intervención del personal edil permitió intervenir al sospechoso, que trató de esconderse por el pasaje Moscú. Al momento del registro personal se le encontró a la altura de la cintura dos cuchillos.

Al detenido se les trasladado a la comisaría El Alambre para que continúen con las diligencias correspondientes a ley.

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