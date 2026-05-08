Del 15 al 19 de junio, Trujillo se convertirá en el principal punto de encuentro de la industria minera nacional e internacional con la realización de la Feria de Exhibición de CONAMIN 2026, evento que reunirá a las empresas más importantes del sector, en las instalaciones de Tecsup, ubicadas en el distrito de Víctor Larco Herrera.

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IMPACTO

La organización resaltó que en el marco del XVI Congreso Nacional de Minería - CONAMIN 2026, la feria “se proyecta como el mayor espacio de articulación comercial, tecnológica y empresarial de la minería peruana”, pues congregará “a compañías mineras, proveedores estratégicos, inversionistas, CEO, autoridades y especialistas del sector”.

El presidente de CONAMIN 2026, Abraham Chahuán, aseveró que esta edición marcará un hito para el desarrollo empresarial y minero del país. “Más que un congreso, será el gran punto de encuentro donde convergen la innovación, las inversiones y las oportunidades de negocio para toda la cadena de valor minera. Trujillo reunirá a los principales líderes del sector en un entorno diseñado para generar alianzas estratégicas y mostrar el potencial tecnológico de las empresas”, señaló.

Chahuán Abedrrabo recalcó que la realización de esta feria en la macrorregión norte “fortalece la descentralización de los grandes eventos del sector y dinamiza la economía regional”, considerando la importante cartera de proyectos mineros en operación y desarrollo existentes en esta zona del país.

CONVOCATORIA

CONAMIN 2026 proyecta reunir a más de 20 mil participantes, desarrollar más de 150 conferencias técnicas y magistrales, así como congregar a más de 260 empresas expositoras.

La feria ofrecerá, además, distintos formatos de participación, incluidos stands corporativos, islas de exhibición, áreas exteriores para maquinaria pesada y la denominada Alameda Académica, un espacio orientado a universidades, investigación e innovación tecnológica.

Las empresas participantes accederán a beneficios exclusivos como visibilidad en plataformas digitales, networking empresarial, ruedas de negocios y relacionamiento directo con los principales tomadores de decisiones de la industria minera.

Uno de los principales atractivos será la participación de empresas líderes que presentarán tecnologías de última generación y soluciones enfocadas en productividad, sostenibilidad y transformación digital para la minería moderna.

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