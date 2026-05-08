Del 15 al 19 de junio, Trujillo se convertirá en el principal punto de encuentro de la industria minera nacional e internacional con la realización de la Feria de Exhibición de CONAMIN 2026, evento que reunirá a las empresas más importantes del sector, en las instalaciones de Tecsup, ubicadas en el distrito de Víctor Larco Herrera.
IMPACTO
La organización resaltó que en el marco del XVI Congreso Nacional de Minería - CONAMIN 2026, la feria “se proyecta como el mayor espacio de articulación comercial, tecnológica y empresarial de la minería peruana”, pues congregará “a compañías mineras, proveedores estratégicos, inversionistas, CEO, autoridades y especialistas del sector”.
El presidente de CONAMIN 2026, Abraham Chahuán, aseveró que esta edición marcará un hito para el desarrollo empresarial y minero del país. “Más que un congreso, será el gran punto de encuentro donde convergen la innovación, las inversiones y las oportunidades de negocio para toda la cadena de valor minera. Trujillo reunirá a los principales líderes del sector en un entorno diseñado para generar alianzas estratégicas y mostrar el potencial tecnológico de las empresas”, señaló.
Chahuán Abedrrabo recalcó que la realización de esta feria en la macrorregión norte “fortalece la descentralización de los grandes eventos del sector y dinamiza la economía regional”, considerando la importante cartera de proyectos mineros en operación y desarrollo existentes en esta zona del país.
CONVOCATORIA
CONAMIN 2026 proyecta reunir a más de 20 mil participantes, desarrollar más de 150 conferencias técnicas y magistrales, así como congregar a más de 260 empresas expositoras.
La feria ofrecerá, además, distintos formatos de participación, incluidos stands corporativos, islas de exhibición, áreas exteriores para maquinaria pesada y la denominada Alameda Académica, un espacio orientado a universidades, investigación e innovación tecnológica.
Las empresas participantes accederán a beneficios exclusivos como visibilidad en plataformas digitales, networking empresarial, ruedas de negocios y relacionamiento directo con los principales tomadores de decisiones de la industria minera.
Uno de los principales atractivos será la participación de empresas líderes que presentarán tecnologías de última generación y soluciones enfocadas en productividad, sostenibilidad y transformación digital para la minería moderna.
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