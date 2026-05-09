Tiene campo de fútbol sintético. Autoridades participaron de inauguración.
Tiene campo de fútbol sintético. Autoridades participaron de inauguración.

Los pobladores del centro poblado de Víctor Raúl Haya de la Torre, situado en el distrito y provincia de Virú, ya cuentan con un moderno polideportivo para la práctica de sus actividades deportivas y recreativas.

El proyecto fue ejecutado por el Grupo Virú, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Virú y la comuna de Víctor Raúl Haya de la Torre.

El escenario deportivo está acondicionado para las disciplinas de fútbol, vóley y básquetbol.

En la inauguración participaron Miguel Nicolini, presidente ejecutivo de Grupo Virú; Javier Mendoza, alcalde provincial; entre otras autoridades locales.

“El Polideportivo Nicolini en Víctor Raúl ya es una realidad. Un nuevo espacio donde nuestras familias, niños y jóvenes podrán compartir, crecer y disfrutar del deporte en un ambiente sano y seguro”, indicó Mendoza.

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