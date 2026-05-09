Los pobladores del centro poblado de Víctor Raúl Haya de la Torre, situado en el distrito y provincia de Virú, ya cuentan con un moderno polideportivo para la práctica de sus actividades deportivas y recreativas.
El proyecto fue ejecutado por el Grupo Virú, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Virú y la comuna de Víctor Raúl Haya de la Torre.
El escenario deportivo está acondicionado para las disciplinas de fútbol, vóley y básquetbol.
En la inauguración participaron Miguel Nicolini, presidente ejecutivo de Grupo Virú; Javier Mendoza, alcalde provincial; entre otras autoridades locales.
“El Polideportivo Nicolini en Víctor Raúl ya es una realidad. Un nuevo espacio donde nuestras familias, niños y jóvenes podrán compartir, crecer y disfrutar del deporte en un ambiente sano y seguro”, indicó Mendoza.
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