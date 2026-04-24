Un joven resultó herido tras el despiste de su motocicleta cuando se encontraba a la altura del Complejo Arqueológico Chan Chan, en el distrito de Huanchaco. El accidente ocurrió la noche del último jueves.

Hasta el lugar llegó el personal de serenazgo de Huanchaco que pidió el apoyo de la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, quienes trasladaron en una ambulancia al lesionado hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo para que reciba la atención médica.

La Policía quedó a cargo de las pesquisas y trasladó el vehículo menor hasta la comisaría de Huanchaco.

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