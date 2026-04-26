El Gobierno Regional de La Libertad informó que avanzan en las obras para reemplazar el puente Chuquillante, cuya infraestructura no había recibido mantenimiento hace más de 60 años. El proyecto busca evitar que provincias como Sánchez Carrión, Otuzco y Gran Chimú queden incomunicadas por un eventual colapso.
Esta infraestructura resulta fundamental para el desarrollo de las actividades económicas en esta zona del ande liberteño. El gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, supervisó el avance de los trabajos, los cuales se ejecutan bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.
“Lo que sigue es el desmontaje del antiguo puente y la instalación de la nueva infraestructura”, acotó.
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