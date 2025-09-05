Roberto Portilla Lescano, quien se desempeñaba como asesor del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, ha sido designado como el nuevo gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat).

Portilla reemplazará en el cargo a Luis Guillén Pinto, gerente general de la MPT, quien estuvo ocupando el puesto de manera interina.

Los regidores habían pedido al burgomaestre trujillano que designe a un gerente general estable en el Sergat y que no distraiga de sus funciones al titular del pliego de la comuna.

CALMAN LAS AGUAS

De esta manera retorna la tranquilidad en el Segat tras la abrupta salida del hoy exgerente general Wilso Rodríguez Vásquez, a quien le retiraron la confianza después de haber sido intervenido por la Policía, presuntamente, tras ser sorprendido bebiendo licor en un vehículo edil.

Aunque Wilso Rodríguez negó haber bebido licor y aseguró que solo tomó “chicha morada”, el alcalde Mario Reyna optó por sacarlo del cargo y advirtió que “no regresaría al puesto”.

¿QUIÉN ES PORTILLA?

De Roberto Portilla se sabe que es administrador de profesión y está afiliado a Alianza para el Progreso (APP) desde 2007.

En 2018 fue elegido consejero regional por Trujillo. Últimamente se venía desempeñando como asesor del alcalde Mario Reyna.

Correo trató de conversar con el flamante gerente del Segat, pero no respondió las llamadas ni mensajes que le envíamos.

Quien sí se pronunció sobre la designación de Roberto Portilla fue Charles Paredes Mendoza, secretario general de los trabajadores del Segat. El dirigente comentó que ayer sostuvieron una reunión con el alto funcionario en la que ambas partes se comprometieron a poner todo su esfuerzo para sacar adelante la gestión en esta entidad.

“Nosotros solo le hemos pedido que se respeten los pactos colectivos y nuestros derechos como trabajadores y él (Roberto Portilla) se ha comprometido a hacerlo”, comentó Charles Paredes.

En tanto, el regidor Jorge Vásquez dijo que para ser gerente del Segat se requiere liderazgo y capacidad de comunicación y, desde su punto de vista, Roberto Portilla cumple el perfil

“Tiene recursos, tiene maquinaria, compactadoras, hay buen personal y hasta una planta de residuos sólidos. Yo me comprometo a fiscalizar al milímetro a cada subgerente y jefe de área”, enfatizó.

Por su parte, el concejal Luis Gonzalez Rosell manifestó que no conoce a Portilla y por esa razón le da el beneficio de la duda.