Se les acaba el tiempo. Este es el último año para que los regidores de las distintas municipalidades de la región La Libertad (periodo 2023-2026) puedan cumplir con sus funciones de proponer y aprobar ordenanzas, así como de fiscalizar las gestiones de las autoridades ediles.

A estas alturas, se entiende que los concejales ya aprobaron, a inicios de año, un programa de fiscalización de acuerdo a los recursos económicos que se les asignó para ese fin, ya que están a solo un mes de rendir cuentas del uso de ese presupuesto en el aplicativo “balance semestral” de la Contraloría General de la República.

LENTOS

Para efectos de esta nota, nos centramos en revisar el nivel de ejecución de recursos en los concejos municipales de la provincia de Trujillo. Sorprendentemente, regidores de siete comunas- de once en total- aún no han invertido ni un solo sol del dinero destinado para fiscalización.

Pero vamos a los detalles. Los concejales del municipio de Trujillo tienen disponible el más alto presupuesto para labores de control. En las arcas del Concejo hay S/ 1,442,323, pero a la fecha solo han ejecutado S/ 120,050. Esto equivale al 10% de avance.

A los regidores de El Porvenir se le asignó S/ 164,492. Ellos no han invertido nada y el tiempo se les agota.

En una situación similar se encuentran sus colegas de la comuna de Florencia de Mora, pues tienen S/ 63,000 para profundizar en sus pesquisas o contratar profesionales para que los ayuden con ello, pero su inversión es del 0%.

Como si todo estuviera bien y no hubiera nada que investigar en la municipalidad de Huanchaco, los regidores tampoco han tocado ni un sol de los S/ 141,739 que tienen disponible para cumplir con su programa de fiscalización.

LIGERA MEJORA

Ahora bien, hay concejos que han evidenciado cierto interés en usar el dinero. Por ejemplo, en la comuna de La Esperanza cuentan con S/ 284,551 y han invertido S/ 42,000. Esto significa que tiene un avance del 16%.

En la municipalidad de Laredo, los concejales disponen de S/ 141,182, pero solo han gastado S/ 20,5000. Esto equivale al 20%.

POCO Y NADA

La situación vuelve a tornarse complicada cuando revisamos las cuentas de la comuna de Moche, pues los regidores tienen S/ 184,733 para reforzar su labor de control, pero su inversión es 0%.

En la Municipalidad Distrital de Salaverry la historia es bastante parecida, pues de los S/ 144,000 que se les asignó a los regidores tampoco han gastado ni un sol.

En comunas más pequeñas como Simbal la cosa no cambia. Los regidores, de los S/ 27,279 que tienen disponibles, no han invertido nada en fiscalización. En tanto, en la municipalidad de Poroto se tiene S/ 26,192 y su gasto es de 0%.

Finalmente, en la comuna de Víctor Larco Herrera se nota un ligero avance, pues de los S/ 294,142 que se les asignó a los concejales ya han usado S/ 39,557; es decir su ejecución es de 13%.

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