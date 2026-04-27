Con la finalidad de ofrecer espacios deportivos a la niñez y a la juventud, la Municipalidad Distrital de La Esperanza dio inicio de la construcción de un moderno complejo deportivo en Nuevo Jerusalén sector II.

En esta significativa ceremonia estuvo presente el seleccionado peruano y futbolista de Alianza Lima, Luis “El Tanque” Ramos, quien recibió el cariño de los moradores, principalmente de los niños y jóvenes, a quienes firmó autógrafos y se tomó fotos con ellos.

La autoridad edil esperancina Wilmer Sánchez indicó que el nuevo escenario contará con una cancha sintética, una losa deportiva multiusos, juegos recreativos, una pérgola, servicios higiénicos, iluminación y cerco perímetro.

“Este nuevo y moderno escenario servirá para que nuestro niños y jóvenes desarrollen sus habilidades deportivas y lleguen muy lejos como nuestro futbolista esperancino y goleador de la selección peruana, Luis Ramos”, indicó.

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