El majestuoso Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, una joya arquitectónica religiosa del siglo XVII ubicada en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, será restaurado por el Gobierno Regional (GORE) La Libertad.

En efecto, ya se adjudicó la buena pro del proyecto de inversión pública denominado “Recuperación del servicio de interpretación en la Iglesia y Antiguo Convento de Nuestra Señora de Guadalupe”, que se ejecutará a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

HISTORIA

Este emblemático santuario declarado Monumento Histórico Nacional en 1941 y ratificado posteriormente en 1972, fue edificado tras el terremoto de 1619 que destruyó el antiguo convento de Anlape, y es referente en el país.

El gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero Acosta, sostuvo que las obras consistirán en el reforzamiento estructural del inmueble, la reconstrucción de muros de adobe, consolidación de bóvedas, instalación de vigas y reparación integral de la arquitectura original, así como la restitución de pisos y apuntalamiento de estructuras existentes.

La inversión total de la obra supera los S/27 millones. Con este proyecto se también se apunta a revitalizar el turismo en La Libertad, dinamizando la economía local y regional y fortaleciendo la identidad cultural de sus habitantes.

Se repararán las redes sanitarias y eléctricas, se mejorará el sistema de desagüe y drenaje, y se implementará un sistema de data y comunicaciones con dotación de internet, cámaras de videovigilancia y sonido ambiental.

También se restaurarán los murales y el retablo principal de la iglesia, y se implementará un espacio museográfico con guion interpretativo, paneles informativos, iluminación especializada y mobiliario museográfico.

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