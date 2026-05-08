En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, las asociaciones de Guadalupanos y de la provincia de Pacasmayo residentes en Trujillo realizaron un emotivo homenaje en reconocimiento al importante rol que cumplen las madres en la sociedad y en el desarrollo de sus familias.
La actividad se desarrolló en el local institucional de la Asociación Provincial de Pacasmayo Residentes en Trujillo, bajo el lema: “Homenaje para quien nos dio todo, lo mejor de nosotros”.
Durante la ceremonia fueron reconocidas como “Madres del Año 2026” la señora Mavila Paredes Villar, en representación de Guadalupe, y la señora Susy Quiroz Razuri, por la provincia de Pacasmayo. Ambas fueron destacadas por su compromiso, dedicación y ejemplo dentro de sus comunidades.
El homenaje contó con la participación del presidente de la Asociación de Guadalupanos Residentes en Trujillo, Javier Sosa Pilco, así como de Manuel Moncada Castañeda, quien asistió en representación de Luis Gálvez Villanueva, presidente de la Asociación Provincial de Pacasmayo Residentes en Trujillo.
Durante sus intervenciones, los representantes coincidieron en señalar que el Día de la Madre representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo, amor y fortaleza de las mujeres que contribuyen diariamente al bienestar de sus hogares y al crecimiento de la sociedad.
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