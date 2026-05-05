La Compañía de Bomberos Voluntarios Huanchaco Beach N° 27 no cuenta con energía eléctrica desde hace cinco meses, lo que “limita gravemente” su operatividad y les dificulta “la atención de emergencias en el distrito”.

Alerta

A través de un comunicado, los “hombres de rojo” indicaron que no tienen “iluminación nocturna, sistemas de comunicación adecuados ni posibilidad de usar o recargar equipos”. Asimismo, se exponen “a riesgos de inseguridad”.

“Cabe precisar que esta situación no es competencia del Cuerpo General de Bomberos del Perú ni de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, ya que las instalaciones fueron cedidas por la Municipalidad Distrital de Huanchaco desde el año 2016. El corte eléctrico, realizado por Hidrandina, se origina en el suministro del estadio del cual dependemos”, indicaron.

En respuesta, la comuna huanchaquera aseguró que la interrupción del suministro eléctrico “obedece al deterioro de los transformadores del estadio municipal”.

Además, afirmó que están en “etapa de certificación presupuestal, paso indispensable para ejecutar el mantenimiento y restablecer el servicio en el más breve plazo”.

Reunión clave

Para acelerar la solución a este problema, ayer, en la sede de la comuna distrital, se reunieron funcionarios municipales, representantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios Huanchaco Beach N° 27, el congresista Diego Bazán y dirigentes de juntas vecinales.

Tras la cita, se informó que, como medida inmediata, se estableció “realizar el mantenimiento provisional del transformador, con un plazo aproximado de 15 días, mientras se gestiona el cambio definitivo del equipo”.

Asimismo, se realizan las coordinaciones para contar con un suministro eléctrico independiente, que garantice la continuidad del servicio.

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