Las pistas continúan tiñéndose de sangre en la sierra de La Libertad. La madrugada de este viernes, una camioneta terminó despistándose y cayendo a un abismo, de aproximadamente 400 metros de profundidad, dejando como saldo cinco fallecidos en la provincia de Pataz.
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Según información preliminar, esta nueva tragedia ocurrió a las 3:30 de la madrugada cuando el vehículo se encontraba por el sector Bella Aurora, en el distrito de Parcoy, cerca del desvío a Chilia y por materia de investigación, terminó rodando y cayendo hacia un precipicio.
Hasta el momento, se conoce que las víctimas mortales serían miembros de una misma familia. Los pobladores de la zona se encuentran ayudando en el rescate de los cuerpos.
La Policía de la jurisdicción quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas de este accidente de tránsito.
Cabe mencionar que, el vehículo había partido desde la comunidad campesina de Alpamarca, en Parcoy, con destino a la ciudad de Trujillo.
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