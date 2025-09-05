Después de más de dos años de un proceso en el que hubo una serie de postergaciones, el juicio que entabló el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra, por el presunto delito de difamación agravada contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Arturo Fernández Bazán ha llegado a su etapa final.

El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad programó para este lunes 8 de agosto a las 4:40 de la tarde la lectura de sentencia.

Ayer se celebró una audiencia en la que se convocó a las partes para sus alegatos finales y el abogado del querellado Arturo Fernández trató de interponer un tercer recurso de recusación, pero esta figura legal fue desestimada por el Poder Judicial.

QUÉ SE PIDE

La defensa legal del arqueólogo Ricardo Morales ha solicitado tres años de prisión contra Arturo Fernández y una reparación civil de S/ 100 mil.

Ricardo Morales puntualizó en su denuncia que Arturo Fernández lo acusó de cometer actos de corrupción” y lo vinculó, sin prueba alguna, al “tráfico de piezas arqueológicas”.

El querellado realizó esta acción cuando se desempeñaba como alcalde del distrito de Moche. Las acusaciones las hizo mediante redes sociales.

HABLÓ

El juez otorgó el derecho a la palabra a Arturo Fernández y este dijo que la denuncia en su contra es una “patraña” y “una persecución política”.

También mencionó que la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) “expulsó” a Ricardo Morales ”porque no rindió cuentas del dinero que le dio la Caja Trujillo y la embajada de Estados Unidos”. “Tampoco contabilizó los huacos del archivo en presencia de representantes de la casa superior de estudios” [la UNT administra el Proyectos Huacas de Moche]”, añadió.

Morales dijo que eso es falso. “No entiendo cómo puede ser tan ligero en sus opiniones”, acotó.