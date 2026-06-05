El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo ordenó ocho meses de prisión preventiva contra Manuel Edwin Cabrera Delgado (56), quien es acusado por el atropello de una niña de 6 años y una adolescente de 17, lo que causó la muerte de la primera de ellas, en el centro poblado Las Delicias, en el distrito trujillano de Moche.
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Cabrera Delgado será recluido en el penal El Milagro, en Trujillo. Al mencionado se le investigará como presunto autor del delito de homicidio culposo de la niña de iniciales A. N. A. V. (6); además de lesiones culposas en agravio de E. F. A. V. (17).
EL CASO
Según las pesquisas del Ministerio Público, la tarde del domingo 31 de mayo, las hermanas retornaban a su vivienda en el sector Acuario, luego de visitar a su abuela en la Curva de Sun. Ambas se encontraban en la intersección de las calles José Olaya y Libertad, en la zona conocida como “La Granja”, cuando terminaron siendo impactadas por una combi de la empresa de transportes Nuevo Diamante S.A., de placa de rodaje H1C-753.
Dicha unidad era conducida por Manuel Cabrera, quien también es gerente general de la mencionada compañía. El chofer auxilió a las hermanas y las trasladó hasta el Centro de Salud Materno Santa Lucía de Moche. Luego, la pequeña de 6 años falleció al no resistir la gravedad de sus heridas. Por su parte, la adolescente de 17 sufrió lesiones.
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