La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo, en la investigación seguida contra Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien ocasionó un accidente de tránsito que provocó, días después, el deceso del vigilante Juan Martínez Torres (54).

El fiscal provincial Joan Balladares también solicitó pena privativa de la libertad de 5 años y 4 meses para la acusada. También el pago de una reparación civil de S/ 329 280 para los herederos de la víctima, así como la incapacidad definitiva para conducir un vehículo.

Falleció

La tarde del viernes 8 de mayo, el vigilante Juan Martínez Torres murió luego de permanecer cinco días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo.

Como se conoce, Martínez Torres había sido arrollado la noche del domingo 3 por un vehículo, conducido por Alfaro Cerna, cuando realizaba sus labores en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

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