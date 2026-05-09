Mario tiene 22 años. Trabaja en una mina de socavón en la provincia de Pataz. Lleva tres años allí. Sus padres, campesinos de esta zona de la sierra de La Libertad, no pueden pagarle estudios en un instituto o una universidad.

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Hace medio año, mientras sacaba mineral, una piedra grande le cayó cerca y casi le fractura el omóplato. Se salvó por reflejo. Si no, la roca le habría golpeado la cabeza. El dueño de la mina solo le dijo que vaya a su pueblo y regrese cuando estuviera sano. No le dio dinero para su traslado, menos para su tratamiento médico.

RETO A LA MUERTE

Este tipo de accidentes ocurre con frecuencia en minas ilegales. Las muertes de mineros aplastados por el derrumbe de una roca de varios metros dentro de un socavón ilegal o gaseados es frecuente en la sierra de La Libertad.

Greco Quiroz, exconsejero regional de La Libertad, advierte que las labores no cuentan con permisos ni instrumentos ambientales y no hay supervisión de parte de las autoridades.

Un socavón ilegal casi siempre carece de soporte para evitar accidentes. Allí se usan explosivos, la ventilación es deficiente y ninguna autoridad supervisa las condiciones laborales. Muchos trabajan en semioscuridad, entre 12 y 17 horas diarias, cinco o siete días a la semana, en ambientes húmedos y fríos o secos y calientes.

No solo la seguridad es precaria. El trabajador minero no tiene contrato laboral, ni seguro social, ni compensación por tiempo de servicios (CTS), ni vacaciones.

El estudio “Caracterización de las condiciones de trabajo forzoso en la minería de oro en Madre de Dios”, de Teodoro Sanz, para el Ministerio de Trabajo, describe la diversidad de labores en Madre de Dios: macheteros, carreteros, buzos, maraqueros, traqueros, carancheros, operadores de camiones y cocineros.

Allí las condiciones son duras. La jornada laboral promedia 67 horas semanales; es decir, unas 12.5 horas al día. El 31 % trabaja los siete días de la semana. El 12 % llega a laborar jornadas de 24 horas. Y el 8 % supera las 84 horas semanales.

El 83 % de los trabajadores afirma que está expuesto a riesgos: quemaduras por el sol, picaduras de animales, exposición al mercurio y otros químicos, cortes y, en menor medida, explosiones o derrumbes.

Además, el 62 % dice que no recibe equipos de protección personal, como botas, cascos, guantes o mascarillas. El 57 % asegura que enfermó o sufrió un accidente y no recibió atención médica.

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