Reducido a cenizas terminó un ómnibus interprovincial de la empresa Cavassa que había partido desde Sullana (Piura) con destino a la ciudad de Lima. Al parecer, un presunto cortocircuito, a la altura del kilómetro 635 de la carretera Panamericana Norte, en el sector La Arenita, en el distrito de Paiján (Ascope), habría originado el siniestro.

El fuego generó momentos de tensión entre los 52 ocupantes que lograron descender del bus y ponerse a buen recaudo.

Agentes de la Policía de Carreteras de Paiján brindaron el apoyo y facilitaron el transbordo de los pasajeros para que continúen con su viaje. Mientras tanto, bomberos voluntarios de Pacasmayo llegaron para sofocar el incendio. Cabe mencionar que solo se reportaron daños materiales.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad