Momentos de pánico vivieron la mañana de este domingo los ocupantes de un bus de la empresa de transportes y turismo Álvarez, luego que el vehículo sufriera un aparatoso despiste y terminara volcado a un costado de la carretera, en el sector conocido como La Botella, en el distrito de Chicama, en la provincia de Liberteña de Ascope. Producto de este incidente, 17 pasajeros resultaron heridos, entre ellos cinco menores.

RONDÓ TRAGEDIA

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que la unidad vehicular se dirigía con destino a Alto Chicama.

La unidad trasladaba pasajeros hacia las localidades de Marmot (Gran Chimú) y Huaranchal (Otuzco). Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del bus, de placa de rodaje T5O-952, provocando el despiste.

Hasta el lugar llegaron cuatro ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu), así como una del Ministerio de Salud (Minsa), que auxiliaron a los afectados.

Los lesionados fueron traslados al Puesto de Salud Punta Moreno-Alta (Gran Chimú), al Hospital Provincial de Cascas y a EsSalud de Casa Grande (Ascope).

Efectivos de la Policía Nacional quedaron cargo de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este accidente.

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