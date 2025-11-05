El presidente de la República, José Jerí, anunció este miércoles la actualización del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, que incluirá “medidas complementarias a las que ya conocemos” con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad.

La declaración la ofreció tras participar en una actividad en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, donde explicó que la revisión de la medida responde a la reactividad de las bandas delictivas frente a las acciones iniciadas el 21 de octubre.

“Los planes que hemos establecido, territoriales, el trabajo de inteligencia, tienen una reacción en esos delincuentes. Van cambiando sus estrategias, van cambiando sus formas y nosotros también tenemos que hacer lo propio, cambiar nuestras estrategias y mejorarlas”, afirmó el mandatario.

Mensaje directo a la delincuencia: “los vamos a golpear”

En un mensaje directo a los criminales, Jerí enfatizó que el Gobierno seguirá sus movimientos y tomará represalias operativas. Literalmente dijo:

“Sé que nos están viendo y escuchando por intermedio de las cámaras. Cada movimiento que hagan, los vamos a seguir. Cada acción que hagan, vamos a golpear. Ellos golpearán también y volveremos a golpear ahí”.

El mandatario agregó que la estrategia será de acción y reacción: “Vamos a estar: acción, reacción. Esta guerra la vamos a ganar contra la delincuencia. Implica sacrificios, implica también el compromiso, no solamente de las autoridades que están acá presentes. Si no actuamos ahora, la delincuencia nos va a dominar plenamente”, sentenció.

Contexto y autoridades presentes

Jerí brindó estas declaraciones durante la ceremonia por el primer año de liberación del Damero B del emporio comercial de Gamarra. Lo acompañaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de la Producción, César Quispe; el alcalde de La Victoria, Rubén Cano; y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña.

El presidente adelantó que la actualización del estado de emergencia será presentada y explicada en el Consejo de Ministros. No detalló en el acto las medidas específicas; las mismas serán anunciadas oficialmente tras la reunión del gabinete.

