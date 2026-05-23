Julio Raúl Corcuera Portugal, exviceministro de Seguridad Pública, reveló que en la región La Libertad hay organizaciones criminales que no solo exigen cupos de S/40 mil mensuales a las empresas agroindustriales, sino que también las obligan a contratar los servicios de seguridad, limpieza y catering.

VER MÁS: Amplían emergencia en Trujillo y Virú y declaran la medida en Chepén por 60 días

Aseguró que se trata de empresas vinculadas a las bandas delincuenciales que le sirven de fachada y que eso está originando que entremos a un proceso de capitalismo criminal.

GRAVE

“Cuando usted (periodista) recuerda a Yango, a Perochena, delincuentes famosos, estos tenían dinero, pero no eran millonarios. Cuando una organización criminal es millonaria, esos millones le permiten tener más capacidad de corrupción, contratar más sicarios y comprar más balas. Si se desarticula una organización, una unidad de sicarios, pues ellos con ese dinero contratan otros”, alertó el especialista.

Corcuera señaló que hay una cultura criminal que se ha venido desarrollando y lo que hay que tener muy en cuenta, con mucha preocupación, es el enorme desarrollo que existe a partir de arquetipos o modelación que tienen.

“¿Qué cosa quiero decir? Jóvenes en un colegio de El Porvenir jugando a la hora de recreo a que son tal organización criminal, rivalizando con la otra (banda delincuencial). Existe una especie de visión aspiracional de la carrera criminal. Si usted ingresa a TikTok o a Instagram va a encontrar cuentas de organizaciones criminales que tienen de 25 mil a 30 mil seguidores”, resaltó.

El exviceministro de Seguridad Pública propuso que ante estas variables se debe implementar un combate cultural para poder hacer frente al avance de estas organizaciones criminales. “Si es que existe una penetración que tiene vinculación a las escuelas, al espacio virtual, no es competencia de la Policía. Estamos hablando de promover ciudadanía digital y de prevención en términos educativos, que la educación se vuelva una transformación de cultura de paz, que reemplaza esta cultura de la violencia”, acotó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad