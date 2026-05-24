A plena luz del día y en pleno estado de emergencia, la tarde de ayer sicarios acabaron con la vida de un joven de 10 balazos cuando arreglaba su motocicleta en la vía pública en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

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TERROR

Minutos antes de las 4 de la tarde, la víctima se encontraba en la intersección de las calles San Agustín y San Luis, en el distrito zapatero, donde, aparentemente, realizaba la reparación de su vehículo menor. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se vio interrumpida cuando aparecieron en escena varios desconocidos que apretaron el gatillo de sus armas en reiteradas oportunidades para darle directo en la cabeza y en el pecho.

Tras cometer este hecho de sangre, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. El cuerpo del joven quedó tendido al costado de la moto lineal de color azul. Los vecinos, ante el sonido de los proyectiles, salieron a observar lo que había sucedido y se toparon con un joven bañado en un charco de sangre. Si bien trataron de auxiliarlo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Hasta el lugar llegó personal de serenazgo y de la Policía Nacional de la jurisdicción. Asimismo, arribaron integrantes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes de acuerdo a ley para recabar información que permita identificar a los autores de este crimen y así poder capturarlos.

De acuerdo a la Policía, el occiso habría sido identificado con las iniciales de G. M. G. G. El cuerpo fue llevado a la morgue de Trujillo para la necropsia de ley.

CIFRAS

En lo que va del año se han registrado 80 crímenes en La Libertad. La provincia de Trujillo, es la más golpeada con 28 asesinatos. Luego, le siguen Chepén (17), Pataz (13), Ascope (8), Virú (7), Pacasmayo (3), Sánchez Carrión (1), Otuzco (1), Santiago de Chuco (1) y Gran Chimú (1).

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