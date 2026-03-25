Este martes 24 de marzo se desarrolla la segunda jornada del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, un espacio clave para que los candidatos presenten sus propuestas ante la ciudadanía. La actividad es organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

El encuentro forma parte de la primera fase del ciclo oficial de debates y reúne a un grupo de aspirantes al sillón presidencial que discutirán sobre temas prioritarios para el país. De acuerdo con el cronograma del JNE, la jornada inicia oficialmente a las 8:00 p.m y tiene una duración aproximada de dos horas y media.

¿Qué candidatos participan este martes 24 de marzo?

En esta segunda fecha del debate presidencial participan representantes de diversas agrupaciones políticas, quienes fueron organizados en grupos para fomentar el intercambio directo de ideas.

DATO IMPORTANTE: Aunque el nombre de Vladimir Cerrón figura en la relación oficial, el líder de Perú Libre, no podrá asistir debido a su condición de prófugo de la justicia. Como se recuerda, el candidato mantiene una orden de prisión preventiva y el JNE informó que el debate deberá efectuarse de manera presencial.

Los candidatos convocados para esta jornada son:

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

(Juntos por el Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

(Partido Cívico Obras) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

(Partido Demócrata Unido Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal)

(Partido Democrático Federal) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Carlos Jaico (Perú Moderno)

¿Cuáles son los temas que se abordarán en esta segunda fecha?

Durante esta jornada, los postulantes debatirán en torno a dos ejes principales: la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Para ello, el JNE dispuso la participación en ternas, permitiendo el intercambio directo entre candidatos.

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna Candidatos 1 Charlie Carrasco - Álvaro Paz de la Barra – Ricardo Belmont 2 Francisco Diez-Canseco – Fiorella Molinelli – Armando Massé 3 George Forsyth – Carlos Espá – Carlos Jaico 4 (Vladimir Cerrón) – Roberto Sánchez – Walter Chirinos

Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna Candidatos 1 Charlie Carrasco, George Forsyth, Francisco Diez-Canseco 2 Armando Masse, Carlos Espá, Ricardo Belmont 3 Carlos Jaico, Walter Chirinos, Álvaro Paz de la Barra 4 Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón, Fiorella Molinelli

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EN VIVO | Minuto a minuto del debate electoral

11:04 p.m

Finaliza la segunda fecha del debate presidencial. Los electores podrán acceder a toda la información de los candidatos como planes de gobierno y hojas de vida a través de la web oficial del JNE.

11: 00 p.m

Carlos Jaico, de Perú Moderno, centró su cierre en la lucha contra la corrupción y la necesidad de contar con equipos confiables en el Estado. El candidato hizo un llamado para combatir la corrupción y aseguró que cuenta con “gente intachable” para llegar al gobierno.

Por su parte, Carlos Espá destacó el carácter de su campaña y el respaldo recibido durante su recorrido por el país.

“A todos ellos que me han acompañado, a ellos les digo que no los vamos a olvidar y que vamos a cumplir todas nuestras promesas”, expresó.

Roberto Sánchez utilizó su mensaje de cierre para cuestionar el actual escenario político y denunciar presuntas irregularidades en el país. El congresista insistió en la existencia de un “pacto mafioso” y afirmó que se ha mantenido preso de manera injusta a Pedro Castillo, además de señalar que se han “secuestrado” los recursos y la justicia, haciendo también un llamado a una transformación del modelo económico.

10:54 p.m

Las intervenciones en este bloque final de despedida continuaron con la participación de George Forsyth (Somos Perú) y Francisco Diez-Canseco.

George Forsyth hizo una autocrítica sobre su trayectoria política y su decisión de dejar la alcaldía de La Victoria en 2021 para postular a la Presidencia.

“Cometí un error al dejar la alcaldía de La Victoria en 2021 porque me ganaron las ganas de querer enfrentar la inseguridad ciudadana”, indicó.

Por su parte, Francisco Diez-Canseco reiteró una de sus principales propuestas vinculadas al control ciudadano sobre las autoridades. En esa línea, expresó lo siguiente “insiste en su propuesta de revocatoria de mandato para los gobernantes” y exhortó a los ciudadanos a respaldar a su agrupación política al pedir el voto por las “manos solidarias” de Perú Acción.

10:44 p.m

En el bloque final del debate, los candidatos ofrecieron sus mensajes de cierre con llamados dirigidos a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. Cada uno expuso sus principales ideas para convencer al electorado en esta última intervención.

Álvaro Paz de la Barra centró su discurso en la necesidad de enfrentar problemas estructurales como la corrupción y la inseguridad.

“Los peruanos no somos libres de flagelos como la corrupción y la inseguridad. Por eso afirma que el 12 de abril que las urnas se convertirán en el arma democrática para acabar con quienes tienen el control político”, expresó.

Por su parte, Fiorella Molinelli dirigió su mensaje especialmente a las mujeres y a los sectores más vulnerables del país. Expresó su deseo por ser la voz de los más vulnerables y afirma que este 12 abril vencerá al pacto mafioso y pide el voto para su candidatura.

Ricardo Belmont cerró su participación con un llamado a la unidad para afrontar los desafíos nacionales. El aspirante a la presidencia pidió ponerse de acuerdo a todos para enfrentar los problemas del país.

10:40 p.m

El tercer bloque dedicado a responder preguntas de Integridad pública y lucha contra la corrupción culminó con la participación de Fiorella Molinelli y Roberto Sánchez. Ambos candidatos se lanzaron acusaciones mutuas sobre malas gestiones en el sector salud cuando integraron gobiernos.

10:3 8 p.m

La candidata Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, cuestionó durante el debate la participación de Vladimir Cerrón en las Elecciones Generales 2026 y criticó su situación judicial.

“Además, de un Congreso mafioso, tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia”, criticó.

Durante su intervención, la exfuncionaria mostró una fotografía del líder político y recordó hechos vinculados a su gestión en el sector público.

“Tengo que dirigirme así a él. Tengo que decir que yo destituí al señor Cerrón cuando estaba en EsSalud porque lucraba en sus licencias sindicales y vivía del Estado. No hay que tenerles miedo a los corruptos”, denunció.

10:32 p.m

Los candidatos Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) dan inicio a sus exposiciones para explicar que medidas aplicarán para luchar contra la corrupción.

10:30 p.m

El aspirante Carlos Jaico de Perú Moderno planteó medidas orientadas a impedir que quienes cometan delitos contra el Estado vuelvan a ejercer cargos públicos.

“Para combatir la corrupción debemos declarar la muerte civil de los funcionarios condenados por delitos dolosos contra el Estado”, propuso.

10:27 p.m

El candidato sostuvo durante el debate que este problema tiene su origen en fallas estructurales del país, especialmente en el sistema educativo.

“La corrupción es un tema de la causalidad, el peor de los problemas en el Perú es la educación paupérrima que tenemos. El Perú no es una escuela de ciudadanía, la corrupción es el problema no la causa. Acá hay que atacar la causa con la digitalización”, precisó.

10:24 p.m

El candidato Walter Chirinos explicó que la corrupción está estrechamente vinculada a la criminalidad y a fallas en los sistemas administrativos.

“La corrupción es la hermana gemela de la criminalidad. Para que el Perú pueda combatir la corrupción tiene que ser un Estado digital. Actualmente hay instituciones del Estado que ya lo manejan, sin embargo, no están conectadas. Tenemos que modificar la ley de contrataciones, es el punto donde se inicia y se genera la corrupción”, explicó.

10:19 p.m

Los moderadores invitan a los candidatos Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra para continuar con la terna 3.

10:18 p.m

Antes de que la terna 2 finalice su participación, el candidato Carlos Espá, del partido SíCreo, se pronunció sobre la participación de candidatos que se encuentran prófugos de la justicia, en referencia al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Vamos a eliminar la franja electoral. Vamos a eliminar a exoneración a los partidos políticos. Vamos a eliminar los vientres de alquiler. ¿Cómo permitimos que un prófugo de la justicia sea un candidato a la Presidencia?”, cuestionó.

10: 17 p.m

Ricardo Belmont sostuvo que una de las claves para enfrentar este problema pasa por optimizar el uso de los recursos públicos y promover un cambio en la conducta social.

“Primero hay que ahorrar la plata, achicar el Estado, moralizar el espíritu de este pueblo indomable, de este pueblo espartano”, instó.

10:14 p.m

El postulante Carlos Espá, indicó durante su intervención que este problema estructural explica gran parte de las dificultades del país.

“El principal problema del Perú es la corrupción, que explica todos los demás problemas del Perú. La principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. Vamos a secar el pozo de la corrupción, de nada sirve cambiar a las personas si el pozo está repleto de agua servida”, explicó.

10:10 p.m

Armando Massé del partido Partido Democrático Federal expuso durante el debate una estrategia basada en herramientas digitales y medidas estrictas para erradicar actos ilícitos en el Estado.

“Para combatir la corrupción no bastan buenas intenciones, se necesita mano firme y tecnología. Mis soluciones concretas son cero papel, cero coimas, porque con la tecnología no habrá espacio para el arreglo sobre la mesa. Limpieza total de malos funcionarios, muerte civil para quien toque el dinero del pueblo, control ciudadano porque tú serás nuestro aliado para blindar cada sol de tus impuestos”, planteó.

10:06 p.m

Se da pase a la segunda terna integrada por los candidatos Armando Masse (Partido Democrático Federal), Carlos Espá (SíCreo) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) para explicar que medidas adoptarán para luchar contra la corrupción.

10:05 p.m

El candidato Francisco Diez-Canseco señaló durante el debate que, de llegar al Gobierno, impulsará la salida de funcionarios involucrados en actos irregulares dentro de entidades clave del sistema de justicia y seguridad.

“De llegar a la Presidencia, echaré a los funcionarios corruptos de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE”, aseguró.

9:57 p.m

George Forsyth expuso durante el debate una propuesta enfocada en reformar el sistema de justicia frente a delitos de corrupción. Además criticó la cercanía de algunos personajes políticos con miembros del sistema de justicia.

“Las ratas no se muerden la cola, entonces yo que propongo el jurado popular en casos de corrupción, entonces de qué se trata si ya sabemos que los políticos son amigos los jueces fiscales, y evidentemente ellos son colocados por los políticos, y luego salir libre entonces el jurado integrado por los peruanos peruanos como tú ellos van a decir si es que son culpables o no, cuando yo sea presidente y un político se robe la plata, el pueblo lo va a meter preso”, expuso.

9:55 p.m

El candidato Charlie Carrasco planteó durante el debate una serie de medidas orientadas a fortalecer el acceso a la propiedad y dinamizar la economía en sectores clave.

“Implementar los jueces en la misma línea. Nosotros planteamos la titulación masiva de tierras predios rurales y comunidades campesinas. Se cierra con título de propiedad a favor de todos los puestos en terreno se creará el ministro de la pesquería y acuicultura y emprendimiento la formalización de las mypes y se creara el banco. Asimismo, censo nacional de la minería artesanal, Reinfo permanente para todos y todas las concesiones a favor de este”, propuso.

9:46 p.m

Inicia el bloque de integridad pública y lucha contra la corrupción.

9:39 p.m

Finaliza el bloque de preguntas ciudadanas.

9:35 p.m

Francisco Diez- Canseco candidato de Perú Acción planteó durante el debate disminuir el número de carteras de 19 a 10 como parte de una reforma estatal. Según explicó, la medida busca evitar pérdidas millonarias vinculadas a una deficiente ejecución de proyectos públicos.

9:29 p.m

El candidato Álvaro Paz de la Barra explicó que su propuesta busca descentralizar la gestión y priorizar el apoyo a poblaciones vulnerables. En ese marco, indicó que se entregaría un bono de 1,500 soles a madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores, con la condición de que el beneficio sea retribuido mediante servicio comunitario para optimizar el uso de los recursos públicos.

9:26 p.m

Fiorella Molinelli fue consultada sobre las medidas que aplicaría para regular el flujo migratorio. La candidata plantea reforzar control y políticas para ordenar la migración en el país y explicó durante el debate que su propuesta contempla fortalecer la vigilancia en fronteras, promover empleo en zonas limítrofes desatendidas y aplicar medidas que garanticen el respeto a los derechos de las personas migrantes.

“El Perú no puede ser el patio trasero de ningún país vecino. Podemos colaborar con nuestras cancillerías para establecer corredores humanitarios. Me van a ver devolviendo a los ilegales desde el 28 de julio y trabajando de la mano con el canciller”, respondió.

9:24 p.m

En el turno de Walter Chirinos del partido PRIN se le consultó sobre las acciones para prevenir la violencia sexual, especialmente en zonas alejadas del país. En su intervención, vinculó esta problemática con deficiencias en el sistema educativo y planteó medidas punitivas más severas.

“El gran problema inicia en la educación. La educación actual no permite que nuestros niños tengan una educación sexual. Nuestra propuesta es que la violencia sea castigada con la cadena perpetua”, planteó.

9:22 p.m

El candidato Carlos Jaico de Perú Moderno fue consultado sobre las medidas que propone para impulsar la formalización y fortalecer a las micro y pequeñas empresas en el país. En su intervención, cuestionó la falta de apoyo estatal y las dificultades que enfrentan los emprendedores en el contexto actual.

“Nuestras MYPES viven siempre con la SUNAT. Tenemos a SUNAFIL, tenemos a Indecopi y ahora a todas ellas se ha sumado la extorsión. El estado no da incentivos a las MYPES y eso es grave en un país donde la fuerza productiva está los emprendodores. Nosotros planteamos el Banco del Emprendedor, con un 5% para compra de locales, un 7% para compra de maquinarias y renovación de equipos. Y un 9% para capital de trabajo”, propuso.

9:20 p.m

El candidato Roberto Sánchez fue consultado sobre las políticas necesarias para fortalecer la diversidad cultural en el país y garantizar una mayor inclusión de las distintas identidades. En su respuesta, planteó una transformación del rol del Estado y el reconocimiento de los pueblos originarios dentro del marco constitucional.

“Nosotros creemos que esta república de más de 200 años no ha sido capaz de incluir a todas las sangre. Nosotros creemos que el Perú necesita una nueva constitución, donde el Estado se defina como plurinacional, donde se constituya un consejo nacional de las comunidades amazónicas. Y nunca más nadie te discrimine por usar un sombrero como ocurrió con nuestro expresidente”, expuso.

9:15 p.m

Se da inicio a la ronda de preguntas ciudadanas. El primer candidato en responder es George Forsyth, quien abordó la problemática del acceso desigual a recursos energéticos en distintas regiones del país y la necesidad de ampliar su cobertura.

“Hay que trabajar en la masificación. En el sur se paga el gas más caro, hay que incentivar que siga creciendo en todo el país. Vamos a darle la bienvenida a las inversiones pero manteniendo la soberanía de nuestros recursos”, comentó.

9:05 p.m

El candidato Roberto Sánchez planteó la necesidad de articular los sistemas de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, además de mejorar las condiciones salariales de los agentes.

“Una Policía con inteligencia y contrainteligencia es lo que necesitamos”, mencionó.

8:58 p.m

Claudia Chiroque y Fernando Carvalo invitan a los postulantes Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN) quienes conforman la terna 4 del primer bloque. En este grupo figuraba Vladimir Cerrón, pero finalmente decidió no asistir.

8:55 p.m

El candidato de Somos Perú, George Forsyth sostuvo explicó que su estrategia apunta a reforzar el control mediante herramientas financieras y sistemas tecnológicos dentro de la Policía.

“Lucharemos la ilegalidad con inteligencia financiera. Lucharemos contra la minería ilegal con la tecnología. Necesitamos cámara para todos los policías y el que no quiera usarlo será dado de baja”, expresó.

8:45 p.m

George Forsyth inicia esta ronda recordando su experiencia como alcalde de La Victoria. El candidato de Somos Perú precisó las nuevas reformas que adoptaría en un eventual gobierno.

“Si el Perú se arreglara solo con propuestas seríamos el país más seguro del mundo. A mi no me tienen que contar sobre la inseguridad, yo lo viví en La Victoria. Voy a tomar control y voy a limpiar a la PNP, porque un delincuente no persigue a un delincuente”, anunció.

8:44 p.m

Los moderadores dan pase a la terna 4 integrada por George Forsyth (Somos Perú),Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).

8:43 p.m

La candidata de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli señaló durante el debate que, de llegar al Gobierno, priorizará la ubicación y detención de ambos investigados con apoyo de inteligencia.

“En un plazo de 90 días, con apoyo de la DINI, capturaremos a Vladimir Cerrón y a Juan Silva para demostrar que la autoridad ha vuelto”, expresó con firmeza.

8:38 p.m

El candidato del Partido Democrático Federal, Armando Massé sostuvo que actualmente hay 135 mil policías “mal pagados, mal distribuidos”, por lo que planteó sumar el trabajo de rondas campesinas y personal de serenazgo para reforzar la labor policial y mejorar la seguridad ciudadana.

8:31 p.m

Fiorella Molinelli, representante de Perú y Libertad tomó la palabra durante el debate de la terna 2. La candidata sostuvo que para luchar contra la criminalidad primero deberá combatirse a las “mafias del poder”.

“Soy madre, esposa e hija. Tenemos que eliminar las mafias del poder para luego eliminar las mafias de las calles. Lo haremos con tu voto, ese que no se vota por un taper o por un tiktoker”, indicó.

8:29 p.m

La segunda terna toma la palabra en el debate presidencial. El intercambio continúa con la participación de Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Massé (Partido Democrático Federal), quienes exponen sus principales propuestas ante el público.

8:22 p.m

Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras, expresó un saludo dirigido a sus simpatizantes a quienes llamó “espartanos” durante el debate presidencial. Belmont resaltó su trayectoria y recodó que es el postulante más longevo.

“Soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo de la historia del Perú por eso ya paso a la historia. Ahora ganar es otra cosa. Quiero enviar un saludo a todos los ciudadanos del Perú, soy Ricardo Belmont Cassinelli”, intervino.

8:15 p.m

Álvaro Paz de la Barra pide perdón a su pareja Sofía Franco por los “comentarios desafortunados” que expresó en el pasado.

“Gracias Dios por esta valiosa oportunidad. Puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco, por esas palabras desafortunadas que tuve el 2021”, comentó.

8:14 p.m

Charlie Carrasco inicia su intervención y propone la derogación de leyes ‘procrimen’.

8:13 p.m

Se da inicio al primer bloque de Seguridad Ciudadana.

8:03 p.m

Los moderadores Claudia Chiroque y Fernando Carvalo dan inicio al debate y brindan detalles del evento antes de iniciar.

7:55 p.m

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo se pronunció sobre la lista en la que figura el nombre de Vladimir Cerrón y precisó que se respetó la inscripción de todos los candidatos. En esa línea, indicó que el líder de Perú Libre puede participar de manera presencial y que su ausencia responde a una situación particular sobre la cuál la institución no tiene mayor injerencia.

7:38 p.m

Carlos Jaico se hizo presente en el Centro de Convenciones de Lima. Al ser abordado por la prensa, expresó su deseo por mantener un debate alturado, “sin golpes bajos” y manteniendo un tono de respeto.

“No queremos historias cómicas como hemos visto ayer”, comentó en relación al episodio que protagonizó su contendor Carlos Álvarez.

7:33 p.m

En declaraciones a la prensa, el candidato Roberto Sánchez indicó que su decisión de portar un sombrero tradicional de Cajamarca responde a representar la alianza con otros partidos políticos. Durante su explicación resaltó la mención del movimiento impulsado por Antauro Humala.

“Es la expresión de este acuerdo de Juntos por el Perú, de Todos con el Pueblo, del Movimiento Etnocacerista y con las fuerzas populares que se han integrado en este gesto. Yo creo que la intención abierta es de presentar este sombrero que las élites políticas rechazaron.”

7:30 p.m

Fiorella Molinelli es la cuarta candidata que se hace presente en esta jornada. La representante de Fuerza y Libertad llegó a bordo de una camioneta negra y ofreció breves palabras hacia los medios.

“Vamos a demostrar que el Perú necesita soluciones reales, no improvisación. Conocemos al estado por dentro. Venimos con la fortaleza más grande que es mi familia”, indicó antes de ingresar.

7:19 p.m

El tercer candidato en acudir a este debate es Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú. El también congresista ingresó portando un sombrero muy similar al del expresidente Pedro Castillo.

7:12 p.m

Walter Chirinos del partido político PRIN llegó a bordo de un vehículo blanco. El candidato ofreció breves declaraciones a la prensa y mencionó que mantiene grandes expectativas sobre este encuentro.

6:58 p.m

Álvaro Paz de la Barra es el primer candidato en asistir a la segunda jornada del debate. En declaraciones a la prensa, indicó que su candidatura representa una opción fresca con relación a los demás postulantes.

“Soy un candidato antisistema, me preparo desde los 15 años. Soy un revolucionario”, declaró.

#Voto2026 | Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú: Soy un candidato antisistema. Soy un revolucionario social. Soy el candidato milenial, conjuntamente con Enrique Valderrama



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6:41 p.m

Simpatizantes del partido Fuerza y Libertad permanecen cerca a la Estación La Cultura para apoyar a la candidata Fiorella Molinelli. Dentro del pequeño grupo se observa la presencia de un caballo y su jinete.

6:25 p.m

Simpatizantes de los partidos Somos Perú, PRIN, OBRAS se hacen presentes en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima.

Debate electoral continúa el 25 de marzo

El ciclo de debates continuará este miércoles 25 de marzo con una nueva jornada en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. Al igual que las fechas anteriores, el evento iniciará en horario nocturno y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Según la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el cierre de cada jornada está previsto para las 11:15 p. m., tras lo cual los candidatos se retirarán del recinto al finalizar sus intervenciones.

Candidatos y temas de la tercera fecha

Para la tercera fecha del debate presidencial, el JNE ha programado la participación de 12 aspirantes más, quienes también expondrán sus propuestas en bloques temáticos y responderán preguntas ciudadanas.

En esta jornada se continuarán abordando los ejes de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con la agenda establecida por el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Dónde ver el debate presidencial EN VIVO?

El debate presidencial puede seguirse en señal abierta a través de TV Perú y por cable mediante JNE TV. Asimismo, el evento es transmitido en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo sus cuentas de Facebook y YouTube, lo que permite a los ciudadanos seguir cada intervención en tiempo real.