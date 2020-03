​Coronavirus en Perú: Aumentan a 17 los casos por COVID-19 (VIDEO)

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó en la noche miércoles 11 de marzo que aumentó a 17 los casos del nuevo coronavirus en el Perú, COVID-19, como es su nombre oficial.

“La OMS hace un reporte sobre las ciudades. Ya hay una transmisión comunitaria del COVID-19, tenemos muchas ciudades, pero los 17 casos que tenemos en Perú, todos tienen antecedentes de haber estado en España e Italia, por eso la razón es que en nuestro país estamos iniciando con la cuarentena domiciliaria”, detalló la titular del Ministerio de Salud.

Coronavirus en el Perú: PUCP también suspende clases para evitar propagación del COVID-19

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico decidieron suspender temporalmente sus clases, como una medida para evitar la propagación del Coronavirus en el país.

A través de un comunicado, la Universidad del Pacífico detalló que la medida será desde el 12 hasta el 29 de marzo y que abarca a las actividades de Pregrado, Escuela de Posgrado, Centro de Idiomas y Escuela Preuniversitaria.

Coronavirus: Universidad San Marcos evaluará mañana si suspenden clases y examen de admisión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos evaluará mañana si se reprograman las clases de pregrado; así como si se suspende el examen de admisión 2020-II, como medida de prevención ante la pandemia por el nuevo coronavirus.

Como se sabe, el Ministerio de Salud informó hoy que la cifra de casos confirmados del COVID-19 se elevó a 15, tras haberse realizado 656 muestras.

Universidad del Pacífico suspende sus clases por el coronavirus en el Perú

La Universidad del Pacífico informó mediante un comunicado que suspenderá sus clases para alinearse a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para prevenir que el coronavirus, COVID-19 como es su nombre oficial, infecte a más personas.

“Suspender todas las actividades lectivas de la Universidad (pregrado, escuela de postgrado, centro de idiomas y escuela preuniversitaria) desde el 12 hasta el 29 de mazo inclusive, a fin de resguardar la integridad de nuestra comunidad universitaria”, se lee en el pronunciamiento.

Coronavirus en Perú: Se eleva a 15 el número de casos confirmados

La cifra de coronavirus en Perú va en aumento. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud informó que se elevó la cifra a 15 sobre los casos confirmados del COVID-19, tras haberse realizado 656 muestras.

El último reporte data de las 2:20 p.m. de este miércoles 11 de marzo. Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 47 y 69 años, masculino y femenino, respectivamente, ambos están en la ciudad de Lima.

No hay clases en colegios públicos y privados hasta el 30 de marzo, anuncia Vizcarra

“Se ha decidido que el inicio del año escolar se postergue hasta el 30 de marzo. Tenemos la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes”, remarcó.

Martín Vizcarra anuncia medidas para frenar el Coronavirus

Con respecto a los colegios privados, el jefe de Estado señaló que las clases serán suspendidas hasta el lunes 30 de marzo, bajo el mismo propósito de cuidar la salud de los niños y adolescentes.

Funcionaria del Congreso fue puesta en zona de aislamiento por ser sospechosa portadora del coronavirus

Una funcionaria del Congreso de la República se encuentra en zona de aislamiento luego de presentar síntomas del nuevo coronavirus, por lo cual pidió asistencia médica. La identidad de la trabajadora se mantendrá en reserva, así como el de todos los infectados reportados hasta el momento.

Este hecho sucede dos días antes de que los miembros de la Mesa Directiva de Junta Preparatoria juren al cargo en las instalaciones del Parlamento y a falta de fecha confirmada para la juramentación de todos los congresistas elegidos en los comicios del pasado 26 de enero.

Lambayeque: Se tomó muestra a hombre que se negó a despistaje de coronavirus

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque informó que el hombre que se negó a pasar la prueba del coronavirus en el hospital de Essalud el último lunes, finalmente se sometió al despistaje.

Se trata de un ciudadano de 53 años quien llegó a Chiclayo procedente del vecino de Ecuador. En ese sentido, detallaron que el resultado de la muestra se remitió al Instituto Nacional de Salud en Lima.

Martín Vizcarra sobre coronavirus en Perú: “Vamos a salir airosos de este problema”

El presidente Martín Vizcarra afirmó que el Ejecutivo está tomando las medidas correspondientes tras el anuncio del Ministerio de Salud (Minsa) sobre los once casos de coronavirus reportados hasta el momento en el país. Se mostró confiado en que superaremos esta situación frente al COVID-19.

Durante su discurso en la ceremonia de entrega del título de propiedad del mercado Virgen del Carmen, en la zona de Manchay (Pachacámac), el jefe de Estado informó que se dispuso el despliegue de ministros de diversas carteras al interior del país para coordinar con las autoridades regionales, provinciales y locales, además de personal de salud para coordinar acciones preventiva para evitar el contagio de coronavirus.

Coronavirus: Ministra de Salud pide uso racional de jabón y productos de limpieza en hospitales

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, pidió el uso racional de papel higiénico y jabón líquido en los hospitales a propósito de las medidas contra el Coronavirus, que ya lleva 11 casos en nuestro país.

En diálogo con la prensa, la funcionaria destacó la importancia de que la población tome conciencia sobre la utilización de esos productos de limpieza en miras a la prevención oportuna.

“Quiero hacer un llamado a los ciudadanos para el uso racional (del papel higiénico y jabón) en los establecimientos públicos como país nosotros debemos colaborar”, subrayó la ministra desde La Victoria donde participó de una actividad junto con el alcalde George Forsyth.

Gobernador de Arequipa pide declaratoria de emergencia y la instalación de un laboratorio

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica solicitó la declaratoria de emergencia y la instalación de un laboratorio para analizar las muestras y detectar a tiempo los casos de coronavirus.

En la reunión que mantiene con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, el gobernador argumentó que las aerolíneas se niegan a trasladar las muestras, motivo por el que se envían vía terrestre y los resultados de las muestras tardan en conocerse hasta 5 días.

Coronavirus: se eleva a 11 cifra de casos en el Perú

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que la cifra de los pacientes infectados con Coronavirus en el país se elevó a 11 este martes.

Desde La Victoria, la funcionaria detalló que se trata de dos hermanos de 15 y 27 años que se encuentran en Huánuco tras arribar el Perú procedente de Europa, el 29 de febrero.

Paciente sospechoso de coronavirus se escapó de hospital de Essalud en Chiclayo

De forma sopresiva, un hombre se escapó del hospital de Essalud Luis Heysen Inchaustegui de Chiclayo, cuando estaba a punto de que le realizaran el despistaje del coronavirus.

La identidad del ciudadano -quien retornó al país procedente de España- se mantiene en reserva, pero se conoció que llegó a ese nosocomio tras indicar que presentaba algunos síntomas típicos de la gripe.

Metropolitano: usuarios recibirán jabón con el objetivo de evitar contagio de coronavirus (VIDEO)

El presidente Ejecutivo de Protransporte, Fernando Perera, anunció la entrega de jabones a los usuarios del Metropolitano como medida preventiva para evitar el contagio de coronavirus (COVID-19). Fuentes de la empresa aseguraron a Correo que un lote de 170 mil jabones serán distribuidos en las estaciones en las cuales se reporta mayor concurrencia de pasajeros del servicio de transporte.

Coronavirus: entregarán jabones a usuarios del Metropolitano para evitar contagios (10/03/20)

Desde la Estación Central, el funcionario indicó que alrededor de 40 mil personas transitan a diario por la citada estación del Metropolitano, y en general son unos 700 mil usuarios los que usan este servicio de transporte lo que lo convierte en un foco de un eventual contagio de COVID-19, y de otras enfermedades.

Colegio de La Molina en cuarentena por Covid-19

La institución educativa privada Newton College, de La Molina, anunció la suspensión de sus clases, desde hoy hasta el 20 de marzo, debido a que uno de sus alumnos, un menor de 7 años, fue contagiado del coronavirus por el paciente cero y acudió a clases sin saber que era portador.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso la identificación de quienes compartieron el aula o tuvieron contacto con el niño, a fin de ponerlos en cuarentena durante al menos 14 días y observar si desarrollan una infección respiratoria aguda.

Coronavirus: clínica niega cobro de S/1.700 por despistaje

La Clínica Delgado negó que realicen algún examen de despitaje del coronavirus, tras conocerse la denuncia con respecto a que cobran S/1.700 por la prueba de descarte.

A través de un comunicado, recordó que el Ministerio de Salud es la única institución del país que puede realizar el despistaje del Covid-19.

“Clínica Delgado no realiza ningún examen de despistaje del coronavirus Covid-19, ya que la única institución en el país que puede hacer esta prueba es el Ministerio de Salud (MINSA), siguiendo la Resolución Ministerial 040-2020”, señala el texto.

Ica: alistan denuncia contra gobernador regional por suspender Festival de la Vendimia

La Asociación de Productores Vitivinícolas de Ica reveló que denunciará al gobernador regional, Javier Gallegos, y a quienes resulten responsables por el presunto abuso de autoridad al suspender el Festival de la Vendimia Iqueña (FIVI-2020) mediante la resolución ejecutiva regional N°0084, expresó el abogado y productor, Iván Chía.

“Hay una grave ilegalidad, que está plasmado en dicha resolución, que resuelve en el punto cuarto, publicar la presente resolución que tendría cumplimiento al siguiente día de su publicación, sea en el diario oficial El Peruano, o diario local o en el portal de la institución del gobierno regional, todo esto es un ritual legal”, explicó el abogado, quien agregó que dicha publicación no se habría hecho.

Newton College confirma que uno de sus alumnos contrajo coronavirus

Luego de que esta tarde el Ministerio de Salud confirmara cinco nuevos casos de coronavirus en Perú, se conoció que uno de los afectados es un menor de 7 años, familiar del primer caso que se confirmó en nuestro país el último viernes.

Se difundió un comunicado aparentemente emitido por el centro educativo Newton College, con el que confirmaría que el menor de edad infectado con el COVID-19 pertenecería a esta institución, en donde ya había comenzado el año escolar.

Confirman primer caso de coronavirus en Arequipa (VIDEO)

En una conferencia de prensa las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer que se confirmó cinco casos de Coronavirus en el Perú, entre ellos uno es de Arequipa y sería un joven que llegó de Londres, Inglaterra el 29 de febrero.

Coronavirus: 7 muestras de Arequipa se transportarán por tierra porque aerolíneas se niegan

“Tres días después de llegar de Londres, presentó los síntomas y acudió al hospital Goyeneche donde se le toma el isopado y se le indica su atención domiciliaria, tal como lo señala el protocolo aprobado por la gerencia y Ministerio de Salud”, explicó el gerente regional de Salud, Dember Muñoz.

Coronavirus: Minsa confirma cinco nuevos casos en nuestro país (VIDEO)

"Son en total seis casos positivos. El Ministerio de Salud manifiesta su compromiso de continuar trabajando bajo el protocolo establecido. (...) Reiteramos a la población mantener la calma por esta situación. El estado de salud de las personas diagnosticadas es estable y se encuentran en aislamiento o cuarentena domiciliaria”, sostuvo la viceministra de Salud Pública, Nancy Zerpa.

Por su parte, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Manuel Loayza, dio mayores detalles de cómo se logró identificar a los nuevos casos de coronavirus en el Perú.

“Han salido positivos cuatro de estos casos que son la familia cercana a la persona que se tiene como el caso cero. (...) Adicionalmente, tenemos un caso importado en Arequipa que es un caso diferente al de esta familia. Es un caso que proviene de Inglaterra (Londres) y ya también se están tomando las medidas de prevención y control”, añadió Loayza.

“Gente con gripe no debería ir a su trabajo ni al colegio”, recomienda el Colegio Médico

Ciro Maguiña, médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia y vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú, recomendó que los ciudadanos con gripe no acudan a sus trabajos ni a sus centros de estudios para evitar contagiar a sus compañeros.

“La gente con gripe no debería ir a su trabajo ni al colegio, primera recomendación. Los que tienen gripe (que estén) en su casa, se pongan la mascarilla y no estén besando ni haciendo otra cosa. No deben estar en contacto con ancianos ni diabéticos para evitar el contagio”, explicó Maguiña a Correo.

“Cuando hay brotes como esta enfermedad esa es la recomendación que se hace en el mundo”, agregó a este diario.

Cobertura del SIS alcanza atención de afecciones provocadas por coronavirus

Entre los diagnósticos que figuran en el listado CIE-10 que son cubiertos por el SIS figuran: infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada, bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados, bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados, infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores, neumonías viral, lobar e hipostática no especificadas y otras neumonías de microorganismos no especificados.

La cobertura incluye la atención ambulatoria (consultas), medicinas, análisis de laboratorios, clínicos y de imágenes (radiografías, tomografías, etc.), hospitalización, intervenciones quirúrgicas y hasta traslados de emergencia, en caso se necesite ser referido a algún hospital de mayor complejidad.

Ica: Caso sospechoso de coronavirus suspende la vendimia

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, uso paños fríos al comunicado y señaló que no hay ningún caso confirmado del coronavirus y exhortó a la población estar en calma y proseguir con sus actividades diarias.

Comentó que por el bien de la salud de la población se decidió suspender toda actividad pública con asistencia masiva de personas; entre ellos el Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2020) que iniciaba ayer con el tradicional pasacalle.

Coronavirus: aeropuerto de Cusco es una coladera (VIDEO)

Es así que instantes después del mensaje a la Nación brindado por el presidente Martín Vizcarra, el fiscal de Prevención del Delito de Cusco, Eduardo Poblete, se trasladó hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, donde realizó un operativo sorpresa no encontrando a ningún personal de Salud que vigile el ingreso de personas sospechosas de portar el Covid-19.

En declaraciones a Correo, el fiscal citó muy contrariado que incluso personal de Corpac le impidió el ingreso a las instalaciones del aeropuerto, refiriendo que era una área restringida, tuvo que ser necesaria la presencia de un contingente policial a fin de que el funcionario ingrese a verificar los puestos de atención.

Primer contagiado por coronavirus en Perú es un aviador comercial de Latam

A través de un comunicado, la empresa Latam precisó que si bien el joven trabaja en dicha aerolínea, el viaje que realizó a Europa lo hizo durante sus vacaciones y que retornó en otras aerolíneas.

“Desde el momento que retornó a Perú de sus vacaciones, no ha regresado a ejercer sus labores en nuestra compañía, ya que se reportó que contaba con descanso médico. Estamos siguiendo de cerca el caso y brindando todo el apoyo necesario para nuestro colaborador y sus familiares”, se lee en el documento.

Coronavirus en Perú: Minsa exhorta a ciudadanos a no dejarse engañar con falsos remedios o vitaminas para prevenirlo

Ante el anuncio del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Perú, el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar con falsos remedios o vitaminas para prevenir el contagio de esta enfermedad.

En declaraciones para la Agencia Andina, el especialista lamentó que ante el caso reportado de COVID-19 en el país se esté creando “pánico” en la ciudadanía y que un grupo de personas busque aprovecharse para obtener ganancias económicas. Citó como ejemplo, que se esté compartiendo por redes sociales algunos mensajes con “consejos para prevenir o combatir” el virus.

Coronavirus llegó a Perú: Martín Vizcarra confirmó el primer caso (VIDEO)

El presidente de la República Martín Vizcarra confirmó en la mañana del último 6 de marzo que se registró el primer caso de coronavirus en nuestro país. Se trata de un piloto de 25 años que había viajado a Europa y que ahora se encuentra en el Perú.

Se han activado los protocolos correspondientes para evitar más contagios de coronavirus, señaló el jefe de Estado. Se sabe que el joven había estado en España, Francia y República Checa.

Martín Vizcarra confirma primer caso de coronavirus en el Perú

¿Cómo prevenir el COVID-19?

Lavarse las manos con frecuencia: después de estornudar o tocarse la nariz o boca, después de cuidar a un enfermo, antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño o tocar animales o sus desechos. El virus solo puede vivir en las manos de 5 a 10 minutos.

· Desinfectar objetos y superficies que sean tocadas en el hogar o trabajo.

· Evitar frotarnos otras partes del cuerpo como boca, ojos o nariz.

· Hacer gárgaras con algún antiséptico para eliminar o minimizar los gérmenes mientras todavía están en la garganta. Esto puede ser como parte de la infografía de prevención.

· Tosa o estornude en el pliegue del codo o en un pañuelo descartable. Inmediatamente descártelo en un recipiente cerrado.

· Si no debe cuidar de una persona enferma, evite el contacto y la proximidad.

· Mantenga distancia entre usted y otras personas, en especial respecto de quienes tengan tos, estornudos o fiebre.

· Si llegó recientemente del extranjero, solicite asistencia con su centro de salud.

· Si debe asistir a una persona diagnosticada con enfermedad: use mascarillas, protección ocular y guantes

· Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos.

· Cuidado con manipular carne cruda, leche o productos animales para evitar la "contaminación cruzada" con otros alimentos.

· Si usted tiene alguna otra enfermedad crónica (diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica, cáncer), mantenga controlada su enfermedad.

· Finalmente, si usted contrae la enfermedad, no se desespere, puede ser un cuadro leve. Observe mucho su evolución.